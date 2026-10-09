Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti

Şili'nin başkenti Santiago'da etkili olan şiddetli yağışlar, Las Condes bölgesindeki San Carlos de Apoquindo semtinde sele ve çamur akıntısına neden oldu. Sokakları kaplayan sel suları araçları sürüklerken, otomobilinin içinde mahsur kalan bir sürücü yaşadığı korku dolu anları cep telefonuyla kaydetti.

SEL SULARINA KAPILDI, O ANLARI KAYDETTİ

Las Condes bölgesinde meydana gelen sel sırasında bir sürücünün otomobili, su ve çamur akıntısının etkisiyle kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

Araç içinden kaydedilen görüntülerde, otomobilin sel sularıyla birlikte ilerlediği ve sürüklenen başka bir araçla çarpıştığı görüldü. Akıntının taşıdığı taşların da etkisiyle otomobilin camlarından biri kırıldı. Sürücünün araçtan çıkarak hayatta kalmayı başardığı bildirildi.

OTOMOBİLLER VE OTOBÜSLER SÜRÜKLENDİ

8 Ekim Perşembe günü yaşanan felakette, Francisco Bulnes Correa Caddesi'ndeki kanalın taşmasıyla General Blanche Caddesi'ne büyük miktarda su ve çamur aktı.

Şiddetli akıntı, park halindeki ve trafikteki otomobillerin yanı sıra toplu taşıma araçlarını da sürükledi. Bir yolcu otobüsü, selin taşıdığı büyük kayalara ve ağaca çarparak durabildi. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bölgedeki sağlık kuruluşları da zarar gördü.

EN AZ 6 KİŞİ YARALANDI

Felakette ilk belirlemelere göre en az 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında kemik kırığı oluşan bir yaşındaki bir bebek de bulunuyor. Arama kurtarma ekipleri, araçlarda ve su basan binalarda mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Santiago'daki itfaiye teşkilatının 22 birimi acil durum için göreve çağrıldı.

DEVLET BAŞKANI AFET BÖLGESİ İLAN ETTİ

Şili Devlet Başkanı José Antonio Kast, selin ağır hasara yol açtığı Las Condes'i afet bölgesi ilan etti. Yetkililer, heyelan ve yeni su baskınları riski nedeniyle 10 bölgede kırmızı alarm verirken bazı okullarda eğitime ara verildi. Bölge halkından tehlikeli alanlardan uzak durmaları ve kurtarma ekiplerinin uyarılarına uymaları istendi.