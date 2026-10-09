Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şili'nin başkenti Santiago'da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sularına kapılan bir otomobilin sürücüsü, yaşadığı korku dolu anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. En az 6 kişinin yaralandığı felaketin ardından bölgede afet ilan edildi.

Şili'nin başkenti Santiago'da etkili olan şiddetli yağışlar, Las Condes bölgesindeki San Carlos de Apoquindo semtinde sele ve çamur akıntısına neden oldu. Sokakları kaplayan sel suları araçları sürüklerken, otomobilinin içinde mahsur kalan bir sürücü yaşadığı korku dolu anları cep telefonuyla kaydetti.

SEL SULARINA KAPILDI, O ANLARI KAYDETTİ

Las Condes bölgesinde meydana gelen sel sırasında bir sürücünün otomobili, su ve çamur akıntısının etkisiyle kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

Araç içinden kaydedilen görüntülerde, otomobilin sel sularıyla birlikte ilerlediği ve sürüklenen başka bir araçla çarpıştığı görüldü. Akıntının taşıdığı taşların da etkisiyle otomobilin camlarından biri kırıldı. Sürücünün araçtan çıkarak hayatta kalmayı başardığı bildirildi.

OTOMOBİLLER VE OTOBÜSLER SÜRÜKLENDİ

8 Ekim Perşembe günü yaşanan felakette, Francisco Bulnes Correa Caddesi'ndeki kanalın taşmasıyla General Blanche Caddesi'ne büyük miktarda su ve çamur aktı.

Şiddetli akıntı, park halindeki ve trafikteki otomobillerin yanı sıra toplu taşıma araçlarını da sürükledi. Bir yolcu otobüsü, selin taşıdığı büyük kayalara ve ağaca çarparak durabildi. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bölgedeki sağlık kuruluşları da zarar gördü.

EN AZ 6 KİŞİ YARALANDI

Felakette ilk belirlemelere göre en az 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında kemik kırığı oluşan bir yaşındaki bir bebek de bulunuyor. Arama kurtarma ekipleri, araçlarda ve su basan binalarda mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Santiago'daki itfaiye teşkilatının 22 birimi acil durum için göreve çağrıldı.

DEVLET BAŞKANI AFET BÖLGESİ İLAN ETTİ

Şili Devlet Başkanı José Antonio Kast, selin ağır hasara yol açtığı Las Condes'i afet bölgesi ilan etti. Yetkililer, heyelan ve yeni su baskınları riski nedeniyle 10 bölgede kırmızı alarm verirken bazı okullarda eğitime ara verildi. Bölge halkından tehlikeli alanlardan uzak durmaları ve kurtarma ekiplerinin uyarılarına uymaları istendi.

SantiagoDünyaŞiliSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Ordu Korgan’da Ali Artça, 2 gün arayla öldürülen oğlu ve eşinin acısını anlattı Ordu Korgan'da Ali Artça, 2 gün arayla öldürülen oğlu ve eşinin acısını anlattı
Güreş ringinde korkunç ölüm Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı
Acun Ilıcalı’nın siyah tişört sayısı 1200’e ulaştı, eşi isyan etti Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
08:30
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
07:14
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
06:40
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
06:25
Türkiye’nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
03:18
İstanbul’da okula saldırı paniği Ses kaydını dinleyen polis harekete geçti
İstanbul'da okula saldırı paniği! Ses kaydını dinleyen polis harekete geçti
03:06
Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
01:55
Camide servet dolu çantayı çaldı Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı
Camide servet dolu çantayı çaldı! Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı
01:29
90 yıl sonra bir ilk Halka açık şekilde kurşuna dizecekler
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler
00:34
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi
Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
23:24
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 08:41:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei