Son Dakika Haberleri: Silifke'de Baklada Sezonu Sona Erdi

Silifke'de Baklada Sezonu Sona Erdi

21 dakika önce

Silifke ilçesinde hasadına kasım ayında başlanan baklada sezon tamamlandı.

Silifke'de Baklada Sezonu Sona Erdi, System.String[]
Silifke ilçesinde hasadına kasım ayında başlanan baklada sezon tamamlandı.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, yaptığı açıklamada, bakla sezonunun kasım ayında kilogramı 6 liradan başladığını ve 2,5 liradan tamamlandığını belirtti.


Sezon boyunca hale getirilen baklanın özel olarak paketlendiğini ifade eden Türer, bu yıl bin dönüm araziden hasat edilen 500 ton baklanın yarısının Irak'a ihraç edildiğini bildirdi.

Bakla fiyatının iyi olmasının üreticiyi sevindirdiğini aktaran Türer, baklanın Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:45 Kaynak: AA

Atayurt, Silifke, Güncel
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