Silifke'de Baklada Sezonu Sona Erdi
21 dakika önce
Silifke ilçesinde hasadına kasım ayında başlanan baklada sezon tamamlandı.
Silifke
ilçesinde hasadına kasım ayında başlanan baklada sezon tamamlandı. Atayurt
Hal Derneği Başkanı Ali Türer, yaptığı açıklamada, bakla sezonunun kasım ayında kilogramı 6 liradan başladığını ve 2,5 liradan tamamlandığını belirtti.
Sezon boyunca hale getirilen baklanın özel olarak paketlendiğini ifade eden Türer, bu yıl bin dönüm araziden hasat edilen 500 ton baklanın yarısının Irak
'a ihraç edildiğini bildirdi.
Bakla fiyatının iyi olmasının üreticiyi sevindirdiğini aktaran Türer, baklanın Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olduğunu ifade etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:45 Kaynak: AA
Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak
Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu
Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi
Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı