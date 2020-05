Silifke'de çöken yollar hasat öncesi onarıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesinin kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Keben Mahallesi Değirmendere mevkinde, yoğun yağıştan dolayı bir bölümünde çökme meydana gelen yolda bir çalışma gerçekleştirdi.



Silifke ilçesinin kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Keben Mahallesi Değirmendere mevkinde, yoğun yağıştan dolayı yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Bölgede yetişen erik, nar, yemiş, portakal ve yenidünya ile meyve cenneti olarak adlandırılan Değirmendere mevkinde, 5 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda oluşan hasarı Büyükşehir ekipleri kısa sürede onardı. Bölgedeki yolun çoğunlukla erik üreticileri tarafından kullanılması ve hasat zamanından önce onarılmasıyla üreticinin tarımsal faaliyetlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmiş oldu.



Keben Mahalle Muhtarı Murat Temur, sağanak yağışlardan dolayı bölgedeki 100 metrelik yolun, bulunduğu yerden yaklaşık 3 metre aşağıya doğru kaydığını belirterek, "Büyükşehir Silifke Koordinasyon Müdürlüğümüz geldi, yerinde incelemelerini yaptı. Aşırı çamur olduğundan dolayı bir ay civarı beklemek zorunda kaldık. 15 günlük bir çalışma sürecinde 5 mahalleye hitap eden yolumuz açıldı. Bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Koordinasyon Müdürlüğümüze ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanımıza şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Bu yol zor şartlarda yerine getirildi" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ceren Derkuş ise koordinasyon şube müdürlükleri aracılığıyla vatandaşların ve muhtarların taleplerini değerlendirerek, kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Bir doğal afet sonucunda meydana gelen bu olay neticesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in de isteği doğrultusunda ekiplerimizle birlikte bu yolda yoğun bir çalışma yaptık. Sonucumuz da güzel oldu. Bizler her zaman vatandaşların, muhtarlarımızın yanındayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. - MERSİN