Silifke'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde 22 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 3 kit ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda B.A. gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada 22 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 3 kit ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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