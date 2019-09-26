Son Dakika Haberleri: Silivri açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
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Silivri açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

57 dakika önce

İstanbul'da yaşanan depremin ardından, Silivri açıklarında depremler devam ediyor.

Silivri açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha, System.String[]

İstanbul'da yaşanan depremin ardından, Silivri açıklarında depremler devam ediyor. Son olarak saat 23.20 sıralarında 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) internet sitesinden alınan bilgilere göre, Marmara Denizi Silivili açıklarında saat 23.20 sıralarında 12.7 kilometre derinlikte 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

(İHA)

İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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