Silivri açıklarında batan gemideki kayıp 10 mürettebatın kimlikleri belli oldu

Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinde bulunan ve arama kurtarma çalışmaları devam eden 10 kişilik mürettebatın isimleri ve görevleri açıklandı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemideki kayıp personeli arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama faaliyetleri sürerken, gemide görev yapan ve irtibat sağlanamayan 10 kişilik mürettebatın kimlik bilgileri ile görev listesi paylaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, batan gemide aranan personellerin isimleri ve görevleri şu şekilde:

Yaşar Kayhan (Kaptan), Rahmi Temel (1. Zabıt), Atakan Alagöz (3. Kaptan), Aydın Demirci (Başmakinist), Gencer Aydın (2. Makinist), Eyüp Enes Cesur (Yağcı), Nidai Duman (Güverte Lostromosu), Nacican Keskin (Usta Gemici), Onuralp Demir (Gemici), Abdülbaki Mirzaoğlu (Aşçı)

Bölgede Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları hassasiyetle sürdürülüyor.