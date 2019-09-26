Son Dakika Haberleri: Silivri Belediye Başkanı Yılmaz "Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı"
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Silivri Belediye Başkanı Yılmaz "Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı"

1 saat önce

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz "Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı"İSTANBUL - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çok şükür can kaybımız yok. 8 kişi panik nedeniyle hafif şekilde yaralandı" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz "Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı"

İSTANBUL - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çok şükür can kaybımız yok. 8 kişi panik nedeniyle hafif şekilde yaralandı" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Silivri Devlet Hastanesi'nde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Deprem şiddeti 5.8. Denizin 7 kilometre altında gerçekleşti. Silivri depremi şiddetli hissetti. Çok şükür can kaybı yok. 8 kişi panik halinde ufak yaralanmalar var. Onlar da ayakta tedavi edildi. Biz incelemelerimize devam edeceğiz. Hasarlı diye ihbar edilen her binaya gidip kontrolleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı

Alaaddin Yılmaz, Volkan Yılmaz, Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:44 Kaynak: İHA
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