Silivri Belediye Başkanı Yılmaz "Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı"
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Silivri Belediye Başkanı Yılmaz "Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı"İSTANBUL - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çok şükür can kaybımız yok. 8 kişi panik nedeniyle hafif şekilde yaralandı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:44 Kaynak: İHA
Silivri Belediye Başkanı Yılmaz "Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı"
İSTANBUL - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çok şükür can kaybımız yok. 8 kişi panik nedeniyle hafif şekilde yaralandı" dedi.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Silivri Devlet Hastanesi'nde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Deprem şiddeti 5.8. Denizin 7 kilometre altında gerçekleşti. Silivri depremi şiddetli hissetti. Çok şükür can kaybı yok. 8 kişi panik halinde ufak yaralanmalar var. Onlar da ayakta tedavi edildi. Biz incelemelerimize devam edeceğiz. Hasarlı diye ihbar edilen her binaya gidip kontrolleri yapacağız" ifadelerini kullandı.
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