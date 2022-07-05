SİLİVRİ'DE BUĞDAY TARLASI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE BUĞDAY TARLASI ALEV ALEV YANDI

05.07.2022 20:36

Silivri'de buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Silivri'de buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında 150 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Buğday tarlasının yandığını görenlerlerin bildirmesiyle İstanbul İtfaiye Müdürlüğü, Gümüşyaka, Silivri, Değirmenköy, Çavuşlu, Çatalca, Büyükçekmece, Kıraç, Avcılar ile Çerkezköy itfaiye ekipleri ve Silivri Belediyesi Su İkmal araçları sevk edildi. Ekipler, rüzgarın kuvvetli olmasından dolayı evlere sirayet etmeden güçlükle kontrol altına alarak yangını söndürdü. Çıkan yangında 150 dönüm buğday tarlası yanarak zarar gördü.

100 TON BUĞDAY YANARAK ZARAR GÖRDÜ

Yanan Buğday tarlasının sahibi Mert Esen, Bu Türkiye'nin malıydı. Böyle ihtiyaç olan bir zamanda insanların duyarsız olması, atılan bir sigara izmaritten dolayı.... Bu tarladan rekor hedef bekliyorduk. Yanan yerde 100 ton buğday bekliyorduk dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE BUĞDAY TARLASI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE BUĞDAY TARLASI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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