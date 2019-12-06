Silivri Belediyesi ve Türk Kızılay ortaklığında "Deprem Öncesi ve Sonrasında Alınacak Önlemler" konulu seminer düzenlendi.

Önder Yılmaz Tiyatro Sahnesi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kentsel dönüşümde Silivri'nin pilot bölge olduğunu belirtti.

Kentsel dönüşüme ihtiyaç olan alanların tespit edileceğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Silivri'de hep birlikte yaşadığımız 5,8'lik depremde tüm birimlerle dayanışma içerisinde olduk. Bunların çok daha eş güdüm halinde koordineli bir şekilde yapılması lazım. Kimin o anda, neyi, nasıl yapacağını hep beraber belirleyebiliriz. Kentsel dönüşüm, stratejik belgesi adı verilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm yerel yönetimlerden istediği Kentsel Dönüşüm Stratejik Belgesi'nin hazırlanması noktasında ciddi bir çalışma içindeyiz ve artık eyleme geçtik. Biz bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Stratejik Belgesi'nin ihalesini yaptık. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Çevre Bakanlığımızla hali hazırda görüşmelerimiz sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçemizin zemin haritasını yaptırıyoruz. İBB son yaşanan depremin ardından İstanbul'da üç ilçeyi pilot ilçe ilan etti. Bunlar Fatih, Avcılar ve Silivri'dir."

Kızılay Afet Eğitim Uzmanı Çağrı Çakır da katılımcılara deprem öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili bilgiler verdi.