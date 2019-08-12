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Silivri'de protokol bayramlaşması

16 dakika önce

Silivri'de protokol bayramlaşmasıİSTANBUL - Silivri'de ilçe protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya gelerek bayramlaştı.

Silivri'de protokol bayramlaşması
İSTANBUL - Silivri'de ilçe protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya gelerek bayramlaştı.
Silivri'de ilçe protokolü Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde bir restoranda gerçekleştirilen programla bayramlaştı. Programa, Silivri Kaymakamı Vekili Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H.Tamer Dodurka, Silivri Belediye Başkanı Yardımcısı Harun Akkan, Silivri Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan, ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 07:42 Kaynak: İHA
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