Silivri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Silivri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Silivri\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
31.01.2026 19:29
Silivri'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı, birinin durumu ağır.

SİLİVRİ'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Kınalı mevkisinde meydana geldi. Yabancı plakalı bir otomobil ile 43 ADA 372 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle 43 ADA 372 plakalı otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Silivri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
