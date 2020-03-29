Silivrili fırıncıdan örnek davranış...İşten çıkartılanlara ekmek ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Genel Silivrili fırıncıdan örnek davranış...İşten çıkartılanlara ekmek ücretsiz - Son Dakika

Silivrili fırıncıdan örnek davranış...İşten çıkartılanlara ekmek ücretsiz

6 saat önce

Silivrili fırıncıdan örnek davranış...İşten çıkartılanlara ekmek ücretsiz Silivri'de bir fırıncı örnek bir davranış sergileyerek korona virüs nedeniyle işten çıkarılan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlara, 30 gün boyunca ekmekleri ücretsiz vereceğini duyurdu.

Silivrili fırıncıdan örnek davranış...İşten çıkartılanlara ekmek ücretsiz

İSTANBUL - Silivri'de bir fırıncı örnek bir davranış sergileyerek korona virüs nedeniyle işten çıkarılan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlara, 30 gün boyunca ekmekleri ücretsiz vereceğini duyurdu.

Silivri Yeni Mahalle'de faaliyetini sürdüren fırın sahibi Kemal Demirtaş ve ağabeyi Murat Demirtaş korona virüs dolayısıyla mağduriyet yaşayan gündelik işçiler ve vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtarak örnek bir uygulama başlattı. Fırınlarının camına, 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Covid-19 sebebiyle işini kaybeden vatandaşlarımızın 30 gün boyunca ekmek ihtiyaçları ücretsiz karşılanacaktır' yazısı asan işletmecilerden Kemal Demirtaş yaptığı açıklamada, sıkıntılı süreçlerin atlatılmasında birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu söyledi.


"Umuyorum ki kampanya bütün meslektaşlarımıza örnek olur"

Korona virüs salgınından önce işletmelerinde yine 'Askıda ekmek' uygulaması ile gönüllü vatandaşlarında desteği ile ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalıştıklarını belirten Demirtaş, "Ülkemiz ve milletimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte birçok vatandaşımız işinden oldu. Bu vatandaşlarımıza bir nebze faydamız dokunursa ne mutlu bize. Böyle bir durumda her şeyi devletten beklememek gerekir. Birçok insanımız şu anda 'Evde Kal' çağrısına uyuyor. Bizde elimizden geldiğince bu çağrıya uyuyoruz. Umuyoruz ki bu kampanya tüm meslektaşlarımıza örnek olur. Umuyoruz ki fırsatçılara fırsat vermeden bu süreci iyi bir şekilde atlatırız. Devlet ve millet el ele veririz" dedi.

İşletme sahiplerinden Murat Demirtaş da yaptığı açıklamada, "Amacımız, devletimizin milletimizin ihtiyacı olduğu bu sıkıntılı dönemde az da olsa faydamız olursa mutlu olacağız. Her şeyin ve herkesin eşitlendiği şu günlerde en küçük bir yardımımız dokunacaksa bu bizi mutlu edecektir. Bu saatten sonra reklam boş iş, ihtiyacı olanın olanların dağıtma zamanı şu zaman, Allah buyurmuş ki 'Sizin mallarınızda ihtiyaç sahiplerinin hakkı vardır. Şu an dağıtmanın zamanıdır, iş işten geçtikten sonra dağıtmanın hiçbir anlamı yok" dedi.


"Bu da Türk Milletinin birlik ve beraberliğini gösteriyor"

Fırının müşterilerinden Hakan Apçi ise, "Allah razı olsun, Sağ olsunlar bende özel sektör çalışanıyım. Bende işime gitmek zorundayım. İşini kaybetmiş birçok insanda tanıyorum. Sağ olsunlar böyle esnaflarımız var. Bu da Türk Milletinin birlik ve beraberliğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Silivrili fırıncıdan örnek davranış...İşten çıkartılanlara ekmek ücretsiz

Murat Demirtaş, Yeni Mahalle, Silivri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:34 Kaynak: İHA

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