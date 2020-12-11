Silopi'de Aile Sosyal Destek Programı tanıtıldı - Son Dakika

Silopi'de Aile Sosyal Destek Programı tanıtıldı

11.12.2020 14:05
Silopi'de Aile Sosyal Destek Programı tanıtıldı, System.String[]

Silopi ilçesinde Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü tarafından ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) tanıtıldı.

Silopi ilçesinde Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü tarafından ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) tanıtıldı.

Silopi Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, ASDEP'i anlattı.

Merkez Müdürü Hüsnü Öztürk, ASDEP'in aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir program olduğunu söyledi.

ASDEP ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlandığını kaydeden Öztürk, "Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir. Bu kapsamda ilçemizde ilk defa uygulanacak olan ASDEP saha çalışması ilçe merkezi ve köylerde başlamıştır." diye konuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Silopi'de Aile Sosyal Destek Programı tanıtıldı - Son Dakika


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