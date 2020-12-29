Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor - Son Dakika

Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor

29.12.2020 11:54
Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor, System.String[]

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, ürettikleri mobilyalarla köy okullarının ve kamu kurumların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, ürettikleri mobilyalarla köy okullarının ve kamu kurumların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan mobilya iç mekan tasarımı ve metal teknolojisi bölümünde eğitim alan öğrenciler, köy okullarının ve kamu kurumların mobilya ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Ürettikleri mobilyalardan gelir de elde eden öğrencilere, mezun olduktan sonra da iş yeri açma belgesi veriliyor.

Okulu ziyaret eden Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, burada eğitim gören öğrencilerin hem gelir elde ettiklerini hem de maddi kazanç sağladıklarını söyledi. Bilen, "Meslek lisemiz üretiyor. Öğrencilerimiz kazanıyor, okulumuz kazanıyor, ülkemiz kazanıyor, herkes kazanıyor. Öğrencilerimiz burada maddi anlamda destek buluyor. Sanat öğreniyorlar. Öğrendikleri sanat ile inşallah buradan gittikten sonra herhangi bir yerde bu işleri çok rahatlıkla yapabilecek ustalığa erişmiş olacaklardır" dedi.'ATÖLYE KURUP AİLEMİ GEÇİNDİRMEK İSTİYORUM'Lise 4'üncü sınıf öğrencisi Diyar Kabul, atölyelerde mobilya üretimiyle ilgili her şeyi öğrendiklerini ifade ederek, "Makinelerin kullanımı olsun, iş güvenliği olsun, her şeyi öğretiyorlar" diye konuştu. İbrahim Mungan da, "4 yıldır bu okulda eğitim görüyorum. Okulu bitirince yer açma belgesi veriyorlar. Bir atölye kurup ailemi geçindirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor
Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor
Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor
Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor
Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor
Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor
Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor
Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor
Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor
Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor
Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor
Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor
Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor

Anadolu Lisesi, Hisarcık, Silopi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silopi'de öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor - Son Dakika


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