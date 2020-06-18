Silopi şehitleri, Kürtçe ağıtlarla son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 4 işçi, Güçlükonak ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan kamyonet, dün saat 18.30 sıralarında Kurtik Tepe mevkisine geldiğinde, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, infilak etti. Patlamada, araçta bulunan işçiler Emin Eruğul, Nesim Beştaş, Osman Tuncay ve Hacı Atilla şehit oldu.

Tören sonrası, şehitlerden Emin Eruğul ve Haci Atilla'nın cenazesi Akçakuşak, Nesim Beştaş'ın cenazesi Kocatepe, Osman Tuncay'ın cenazesi ise Düğünyurdu köyüne defnedilmek üzere gönderildi.