Silvan'da evi yanan vatandaşa muhtar sahip çıktı - Son Dakika

- Silvan'da evi yanan vatandaşa muhtar sahip çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geçtiğimiz hafta evi yanan vatandaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş sahip çıktı.

Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi Sinema sokakta ikamet eden Veysi Hillez'in evi geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde yandı. 4 çocuğuyla birlikte evsiz kalan Hillez'e Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş sahip çıktı. Ateş, Hillez'in evinde eksikleri tespit ettikten sonra ihtiyaçların karşılanması için kolları sıvadı. Hayırseverlerin de yardımıyla Hillez'in evi baştan sona yenilendi. Ateş, "Geçtiğimiz hafta evi yanan vatandaşımız Veysi Hillez'in basında haberini görünce hayırseverlerinde yardımlarıyla evinin tüm bakım onarımını üstlendik. Evi kısa sürede toparladık. Bizden yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bu zaten Silvanlıların geninde olan bir şey, Silvanlılar yardımlaşmayı severler, misafirperverdirler bu konuda çok şanslıyız. Boya badanasına başladık. Perdelerinden tutun koltuklarına kadar, televizyon ve diğer eşyalar yardımseverlerin katkılarıyla alındı. İmece usulüyle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu çalışmalarımız inşallah hız kesmeden devam edecek" dedi.

Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu da evi yanan Hillez'in 6 aylık kirasını karşılayacaklarını kaydetti.

Hillez, Kaymakam Uslu ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ateş'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.