Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

12.05.2022 11:37
Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Silvan ilçesinde Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Silvan ilçesinde Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törende, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışı yapıldı.

Okul Müdürü Mehmet Salih Çaçan, fuarda öğrencilerin hazırladığı 13 projenin bulunduğunu belirterek, fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Açılışa, Alay Komutanı Kıdemli Albay Haydar Onur Şehitoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman, İlçe milli eğitim müdürü Kadri Özdemiral, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Bilim Fuarı, okul müdürü, Hisarcık, Silvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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