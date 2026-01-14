Silvan'da Yeni Yargı Lojmanı Tamamlandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan hakim, savcı ve adliye personelinin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla inşa edilen yeni lojman tamamlandı.

Önceki dönem Silvan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ümit Güntürk'ün girişimleriyle ilçede görevli yargı mensuplarının barınma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda yeni lojman inşası için hazırlanan proje hayata geçirildi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın desteğiyle başlatılan çalışmalar Silvan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özbey'in de takibiyle yürütüldü.

Yapımı tamamlanan 20 daireden oluşan modern lojmanlar hakim, savcı ve adliye personelinin kullanımına sunuldu.

Proje ile yargı mensuplarının barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra daha huzurlu ve konforlu bir yaşam ortamı sunulması hedeflendi.