Son Dakika Haberleri: Sim Kartı Cinayeti Davasında Yapılan Savunma 'Pes' Dedirtti

Sim Kartı Cinayeti Davasında Yapılan Savunma 'Pes' Dedirtti

1 saat önce

Eskişehir'de, SIM kartın çalışmaması nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdükleri iddia edilen sanıkların davasında yapılan savunma adeta 'pes' dedirtti.

Sim Kartı Cinayeti Davasında Yapılan Savunma 'Pes' Dedirtti, System.String[]
Eskişehir'de, SIM kartın çalışmaması nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdükleri iddia edilen sanıkların davasında yapılan savunma adeta 'pes' dedirtti.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Emre K. (25) ve tutuksuz sanık Bedirhan A. (18) ile avukatları katıldı.

"Belimdeki bıçaktan haberim yoktu"

Cinayet zanlısı Emre K.'nın yaptığı savunma adeta 'pes' dedirtti. Sanık Emre K., belindeki bıçaktan haberinin olmadığını söyleyerek, "Tekel bayisinden parasız alkol almaya kalktım. Maktul Ejder bana tekme tokat girişti. Tekel bayi işletmecisinden özür dileyip eve gittik. Belimdeki bıçaktan haberim bile yoktu. Eve gittiğimizde Ejder bana yine vurdu. Yere düştüm. Gerisini bilmiyorum. Alkollüydüm, hatırlamıyorum. Ejder beni zaten evde bıçakladı. Daha öncesinde de tokatlamıştı. Üzerime saldırdı. Bıçaklandıktan sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Bedirhan Alkan ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verirken, dosyayı karara bağlamak için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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