Simav'da AK Parti Belediyeciliği Devam Edecek"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Simav'da AK Parti belediyeciliğinin devam edeceğini ifade etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Simav'da AK Parti belediyeciliğinin devam edeceğini ifade etti.



Mahalli İdareler seçimleri kapsamında ilçeye gelen ve belediye çalışanları ile esnafları ziyaret eden Çetinbaş, Simav'a hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.



Çetinbaş, ziyaret ettiği çay ocağında işletme sahibi Sami Poyraz ile bir süre sohbet ederek sorun ve isteklerini dinledi. Daha sonra Simav Belediyesi çalışanları buluşan Çetinbaş, "Biz her vatandaşımıza elimizi uzattık, gönül kapımızı açtık. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyeleriyle gönül işi olan belediyeciliğe talip olduk. Gönülden desteklerinizi bekliyoruz" dedi.



Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'ı da makamında ziyaret eden Çetinbaş, 5 yıllık başarılı çalışmalarından dolayı Özkan'a teşekkür etti.



Başkan Çetinbaş, AK Parti'nin Simav Belediye Başkan adayı Adil Biçer ile esnafları ziyaret ederek destek istedi. - KÜTAHYA

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