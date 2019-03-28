Son Dakika Haberleri: Simav'da AK Parti Belediyeciliği Devam Edecek"

Simav'da AK Parti Belediyeciliği Devam Edecek"

7 dakika önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Simav'da AK Parti belediyeciliğinin devam edeceğini ifade etti.

Simav'da AK Parti Belediyeciliği Devam Edecek
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Simav'da AK Parti belediyeciliğinin devam edeceğini ifade etti.

Mahalli İdareler seçimleri kapsamında ilçeye gelen ve belediye çalışanları ile esnafları ziyaret eden Çetinbaş, Simav'a hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Çetinbaş, ziyaret ettiği çay ocağında işletme sahibi Sami Poyraz ile bir süre sohbet ederek sorun ve isteklerini dinledi. Daha sonra Simav Belediyesi çalışanları buluşan Çetinbaş, "Biz her vatandaşımıza elimizi uzattık, gönül kapımızı açtık. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyeleriyle gönül işi olan belediyeciliğe talip olduk. Gönülden desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'ı da makamında ziyaret eden Çetinbaş, 5 yıllık başarılı çalışmalarından dolayı Özkan'a teşekkür etti.

Başkan Çetinbaş, AK Parti'nin Simav Belediye Başkan adayı Adil Biçer ile esnafları ziyaret ederek destek istedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:00 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 19:07:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Simav'da AK Parti Belediyeciliği Devam Edecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]