Simav'da Odun Toplamaya Giden Yaşlı Adam Ölü Bulundu

17.01.2026 18:43
Kütahya'nın Simav ilçesinde odun toplamaya giden 68 yaşındaki Halil Efe, ormanda ölü bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, odun toplamak için ormana giden kişinin cansız bedeni bulundu.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yassıeynihan köyünde yaşayan Halil Efe'nin (68), odun toplamak için gittiği ormandan dönmemesi üzerine yakınları arama çalışması yaptı.

Taşköprü mevkisinde Efe'yi hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Efe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Başında yaralanma olduğu tespit edilen Efe'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Halil Efe, Güvenlik, Kütahya, Güncel, Simav, Son Dakika

