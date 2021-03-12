Simavlı yaşlı kadın tam 100 gündür kayıp - Son Dakika

Simavlı yaşlı kadın tam 100 gündür kayıp

12.03.2021 11:01
Simavlı yaşlı kadın tam 100 gündür kayıp, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 2 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Fatma Çeri'den 100 gündür haber alınamıyor.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 2 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Fatma Çeri'den 100 gündür haber alınamıyor. Fatma Çeri'nin çocukları, annelerini gören veya olayla ilgili bir bilgiye sahip olanlara çağrıda bulundu.

Kayıp Fatma Çeri'nin 43 yaşındaki kızı Yeliz Durmaz, annesini her an çıkıp gelecekmiş gibi beklediklerini ve kaybolduğu günden bu yana ümitlerini kaybetmediklerini ifade etti. Güvenlik güçleri ve AFAD yetkililerinin günlerce arama çalışması yaptığını dile getiren Durmaz, "Bütün imkanlarıyla bize yardım edenlerden çok memnunuz. Daha da bize yardım etmek isteyenler varsa, en yakın birliklere haber versinler. Biz çok perişanız. Annemizden sağ veya ölü olarak bir haber gelinceye kadar, bu olayın arkasında kalmayacağız. Lütfen herkes duyarlı olsun, annemi bulmak istiyoruz" dedi.

Fatma Çeri'nin büyük kızı Havva Ergün, annesinin belki de ilk günden öldürülmüş olabileceği ihtimali bile olsa, bir gün çıkıp gelebilecekmiş gibi bir beklenti içinde olduklarını belirtti.

Kendilerine yardım edenlere duacı olduklarını söyleyen Yeliz Durmaz, "Annemi mutlaka bir gören veya bilen vardır. Bu kadın nereye gitti ' Gittiği mevkiler belli, Demirciköy ile Beyce arasında kayboldu. Bir taksi, bir araba ya da şüpheli bir kişiyi gören varsa,Allah rızası için bize haber versin. Bitkin bir haldeyiz, dayanacak gücümüz kalmadı. Bu olayı kendi başına gelmiş gibi düşünsünler. Benim annemin kimseye zararı yoktu, ne istediler bu masum kadından' Vakit geçirmek için kestane toplamaya gitti. Bir tutam kestane benim annemi canından mı etti ? Bunu çok merak ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Simavlı yaşlı kadın tam 100 gündür kayıp
Simavlı yaşlı kadın tam 100 gündür kayıp

Güvenlik güçleri, Kütahya, Aralık, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Simavlı yaşlı kadın tam 100 gündür kayıp - Son Dakika


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