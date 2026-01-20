Simeone: 'Beraberlik İşimize Yaramaz' - Son Dakika
Simeone: 'Beraberlik İşimize Yaramaz'

20.01.2026 19:37
Atletico Madrid, Galatasaray karşısında kazanmak zorunda. İlk 8 için galip gelmeleri şart.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, ilk 8'e girmek için Galatasaray karşısında kazanmaları gerektiğini söyleyerek, beraberliğin işlerine yaramadığını ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid yarın saat 20.45'te deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşısında maksimumlarıyla oynamaları gerektiğini belirten Simeone, "Zor bir maç olacak. Çünkü çok iyi oyuncuları var. Forvette özellikle iyi ve hızlı oyuncuları var. Orta sahadan çıkan ataklar çok önemli olacak. Orta sahada Torreira var. Yarın bizi çok mücadeleci bir takım bekliyor" ifadelerini kullandı.

Sahaya kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Arjantinli teknik adam, "İlk 8 için maçı kazanmamız gerekiyor. Beraberlik işimize yaramaz" şeklinde konuştu.

"Sörloth çok iyi bir dönem geçiriyor"

Norveçli golcü Alexander Sörloth'un performansıyla ilgili soruya Diego Simeone, "Hava toplarında iyi. Her zaman gol pozisyonlarına girmek notasında sıkıntısı yok. Geçen de çok güzel gol attı. Çalışmasından memnunum. Çok iyi bir dönem geçiriyor. Yarın ondan katkısını bekleyeceğiz" diye cevap verdi.

55 yaşındaki teknik direktör, şu anda mevcut kadrolarla devam ettiklerini, transfer çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde önemli takımların olduğunu belirten Simeone, "Her zaman daha fazlası yapılabilir. Her takım play-off oynamamak için ilk 8'e girmeye çalışıyorlar. Bütün takımlar zorlukla karşı karşıya. Her takım kazanmaya çalışıyor. İlk 8'de yer almak elbette zor" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

