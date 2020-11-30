Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı - Son Dakika

Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı

30.11.2020 00:24

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, YouTube'da 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Simge Sağın, programda şaka olsun diye sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'yi arayıp 150 bin lira istedi. Bu isteği geri çevirmeyen Selin Ciğerci, "Hemen bankacımı arayıp hallediyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı.

Şarkıcı Simge Sağın, YouTube'da yayın yapan 'Bize Kaldı' kanalında şaka amaçlı yakın arkadaşı ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'den para istedi. Simge'nin talebini geri çevirmeyen Selin Ciğerci, cevabıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

"HAY HAY, YARIN SABAH HALLEDİYORUM"

Simge Sağın, şaka olsun diye Selin Ciğerci'yi arayarak borç para istedi. "Pandemiden dolayı sıkıntılı durumdayım, 150 bin TL'ye ihtiyacım var" diyen Simge'ye, Ciğerci'nin yanıtı "Hay hay, yarın sabah bankacımı arayıp hemen hallediyorum. Ne zaman pandemi biter bana parsel parsel ödersin. Kimseye de söyleme, kimse de bilmesin" oldu.

Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı

Selin Ciğerci, Simge Sağın, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı - Son Dakika Magazin


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