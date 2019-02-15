Simge, Sevgililer Günü'nde İstanbul Beyoğlu Jolly Joker'de Sahne Aldı
40 dakika önce
Simge, 14 Şubat Sevgililer Günün 'de İstanbul Beyoğlu Jolly Joker'de verdiği konserle kelimenin tam anlamıyla şov yaptı.
Simge, tercih ettiği Gülşah Saraçoğlu imzalıkıyafetle tüm dikkatleri üstüne çekerken yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını söyleyip seyircisi ile dertleşirken kalbinin de boş olduğunu sevgililer gününü yalnız kutladığını söyledi.
Suudi Arabistan merkezli araştırma şirketinin düzenlediği ve 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği ankette En İyi Şarkıcı seçilen Simge 'nin İstanbul Beyoğlu Jolly Joker'de verdiği konsere çok sayıda Irak ve Dubai'den bir çok hayranı dinlemeye geldi.
Simge bundan sonra her Pazar gecesi en sevilen şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten büyük keyif aldığı şarkılardan oluşan geniş bir repertuar ile Hazine sahnesinde İstanbullulara unutulmaz saatler yaşatacak.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:14 Kaynak: Bültenler
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