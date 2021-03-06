Sımsıkı sıkı sıkı sar beni - Son Dakika

Sımsıkı sıkı sıkı sar beni

06.03.2021 07:40
Sımsıkı sıkı sıkı sar beni, System.String[]

Geçen sezon atağa geçen Marine Serre markasının hilal desenli body'leri, yeni bir trendin habercisi oldu.

Geçen sezon atağa geçen Marine Serre markasının hilal desenli body'leri, yeni bir trendin habercisi oldu. Adele'den Beyoncé'ye dünyaca ünlü birçok isim, markanın bluzlarını giydi. Türkiye'de de Rachel Araz ve Cansu Akın gibi stiliyle takip edilen isimler bu ürünü tercih etti. Yeni sezondaysa Miu Miu ve Off-White gibi markalar koleksiyonlarında vücudu ikinci bir deri gibi saran body'lerin farklı tasarımlarına yer verdi. Raf Simons'lu Prada'nın İlkbahar/ Yaz 2021 koleksiyonunun anahtar parçalarından biri yine bu body-bluzlar oldu. İlkbahar ve yaz aylarında hayatımızda kalmaya devam edecek olan bu yıldız parçanın kullanım alanlarını ve farklı stillerini mercek altına aldık...

HER MEVSİME UYGUN

Desenli ya da dantelli olanlar stiliyle fark yaratmak isteyenler için ideal. Tek renk ve desensiz olanlar daha geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Uzun kollu, kısa kollu, askılı ya da asimetrik omuzlu olanlar da var. Kimi alttan çıtçıtlı, kimiyse crop (göbeği açıkta bırakan üst)... Stilinize göre aralarından seçim yapmak size kalmış. Bu bluzların en iyi eşleştirmeleri bol paçalı pantolonlarla oluyor. Özellikle balıkçı yaka olanlar toplu saçlarla çok yakışıyor. Tamamen tül olanlar, içerisine büstiyer giyince kolayca stil sahibi bir görünüme geçiş sağlıyor.

Kat kat giyinmek için de ideal olan body'lerin en güzel yanıysa ince dokusu sayesinde farklı mevsimlerde kullanılabilmesi. Kışın süveter, hırka ya da blazer ceketle, yazınsa -özellikle askılı ya da kısa kollu olanlar- ister tek başına, ister ince bir gömleğin altına giyerek fark yaratabilirsiniz.

Değişik tarzlardaki body-bluzlarla gece ya da gündüz için bambaşka görünümler elde edebilirsiniz.

İLHAM ALMAK İÇİN...

? Ünlü model Kendall Jenner, ince askılı body bluzunun içerisine siyah bir balıkçı kazak giyip jean pantolon ve uzun deri paltosuyla tamamlayarak oldukça stil sahibi bir görünüm yaratıyor. Benzer bir tarzı kaşe paltolarla da yakalamak mümkün.

? Stil influencer'ı Rachel Araz, bu bluzları yüksek belli pantolonlarla, tek başına, ek bir katman eklemeden kullanmayı tercih ediyor. Araz, hem Marine Serre markasının popüler modeli hem de Prada'nın yeni sezonundan seçtiği bluzla yarattığı stilleri Instagram hesabında paylaşıyor.

? Body'lerin dantel olanlarını tercih eden Bella Hadid, bu parçayı özellikle maskülen takımların içinde kullanmayı seviyor. Böylece, yaptığı feminen vurguyla stilinde denge yaratıyor.

HER TARZA UYGUN

Bol paçalı siyah pantolon ve spor ayakkabılarla tamamlayın. Trendyolmilla, 48.99 lira

Ten renginde olanlar mavi denimlerle çok yakışacak. Tiny, 230 lira

Kare yaka olanlar da oldukça popüler. Oxxo, 79.95 lira

Gömleklerin ve düşük omuzlu kazakların içerisine giymek için ideal. Mavi, 64.99 lira

Daha şık bir alternatif arayanlar dantelli modelleri tercih edebilirler. Mango, 299.99 lira

Bej renginde bir süveterle tamamlayarak stil sahibi bir görünüm yaratın. All Saints, 729 lira

Tek omuzlu olanlar çok havalı. Farklı renk seçenekleri de var. Iamnotbasic, 129 lira

Hem gündüz hem gece giyiminize eşlik edebilecek bir parça. Les Benjamins, 249.50 lira

Crop formuyla dikkat çeken bu bluzun batik deseni çok hoş. Bershka, 119.95 lira

YARATICILIK VE CESARET YARIŞTI

Geçen hafta Red Bull'un düzenlediği kar havuzu yarışması için Uludağ'daydık. Doğan Kabak, Orkun Işıtmak, 'Survivor' yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın da aralarında olduğu altı ünlü isim buz gibi soğukta, sıfırın altında derecelerdeki havuza kayak ya da snowboard'lar eşliğinde atlayarak birincilik için yarıştı. Yarışmada ben de jüri üyesiydim. Seçim için önceliğim her ne kadar yaratıcı kostümler olsa da, havalı bir atlayış, cesaret ve şov da kararımı etkiledi. Nisa hem eğlenceli 'unicorn' kostümü hem kayarken yaptığı dansı hem de korkusuz atlayışıyla tüm jürinin ortak kararıyla birinci oldu. Yarışmanın tek kadın üyesinin birinci olması beni ayrıca mutlu etti, ne yalan söyleyeyim...

Sımsıkı sıkı sıkı sar beni

Miu Miu, Türkiye, Adele, Prada, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sımsıkı sıkı sıkı sar beni - Son Dakika Magazin


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