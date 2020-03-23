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Sinan Akçıl ve sevgilisi Burcu Kıratlı'dan Aşk-ı Memnu uyarlaması!
14 dakika önce
Corona Virüsü salgını nedeniyle Burcu Kıratlı ile Riva'da dağ evinde kalan Sinan Akçıl sevgilisiyle geçirdiği eğlenceli anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Corona Virüsü salgını nedeniyle Burcu Kıratlı ile Riva'da dağ evinde kalan Sinan Akçıl sevgilisiyle geçirdiği eğlenceli anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Aşk-ı Memnu dizisinin çekildiği dağ evinde konaklayan ikili çok konuşulan sahneyi yeniden çekti. Akçıl paylaştığı bu videonun altına,' aa amcamın kolası içer misin? mekan: bihter&behlül dağ evi' notuyla notunu düştü.
İkilinin eğlenceli anları binlerce beğeni aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:08
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