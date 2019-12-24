Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde - Son Dakika

Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde

6 saat önce

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendisine karşı "irtikap" suçu işledikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde, System.String[]

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendisine karşı "irtikap" suçu işledikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince mühürlenen Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi olan Aygün, avukatıyla birlikte öğle saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'na geldi.

Aygün burada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri hakkında açılan soruşturmayı yürüten Memur Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aygün, savcının daveti üzerine adliyeye geldiğini, basın toplantısı ve televizyonlarda dile getirdiği iddiaları savcıya anlattığını söyledi.

Savcının kendisinden bazı belgeler talep ettiğini, bunları dosya halinde sunacağını ifade eden Aygün, "Televizyonda sunduğumuz belgeleri avukatlarımız hazırlayacak, yarın öbür gün sunacağız." dedi.

Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle görüşme yaptığı odaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin polis marifetiyle savcılık tarafından temin edileceğini, savcılığın Ankara Büyükşehir Belediyesinden de görüntü alacağını söyledi.

Savcılığın ses kayıtlarına da bakacağını dile getiren Aygün, Mansur Yavaş ile Ömer Koçak, Coşkun Torun, Haydar Demir ve Berkay Gökçınar'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

Mansur Yavaş, Sinan Aygün, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sinan Aygün savcıya ifade verdi
Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarına Mansur Yavaş'tan yanıt: Bunun arkasında iki kişi var İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok

Son Dakika Haberleri
00:59 İstanbul genelinde alkol satan mekanlarda denetim yapıldı - Son Dakika
00:54 Gazze'deki Hristiyanlar, Noel münasebetiyle ayin düzenledi - Son Dakika
00:50 Berberler ve kuaförler Karabük'teki festivalde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
00:50 Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:48 İSTANBUL GENELİNDE ALKOL SATAN MEKANLARDA DENETİM YAPILDI - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 01:03:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]