Şinasi Develi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Mersin'de önceki gün 100 yaşında hayatını kaybeden avukat, araştırmacı ve yazar Şinasi Develi, son yolculuğuna uğurlandı.



Develi için Mersin Barosu tarafından Mersin Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Mersin Barosu Genel Sekreteri Adnan Günbay, Mersin Barosu'nun yaşayan efsanesi, bir dönem Baro Başkanlığı da yapan Şinasi Develi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Ailesi ve tüm meslektaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Şinasi Develi'nin vefat haberi basında, 'Mersin'in dev çınarını kaybettiği' benzetmeleriyle verildi. Şinasi Beyin uzun yaşamına yapılan çınar benzetmesi atıftan öte, bir gerçeği ifade etmek için kullanıldığını düşünüyorum. Şinasi Bey sadece bir avukat olarak değil, bir Mersin sevdalısı olarak, Mersin'i her anlamda kültürel ve toplumsal yaşamın içerisinde sürekli üretim içerisinde yer aldı. Bu konularda birçok kitap yazdı. Birçok gazete ve dergide yazılar yazdı. Mersin'in tarihine ışık tuttu. Kendisini çok özleyeceğiz. Mekanı cennet olsun" dedi.



Şinasi Develi'nin cenazesi, Cuma namazı sonrası Müftü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.



1920 yılında Karaman'da doğan Şinasi Develi, 1944 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak, 1948 yılında Mersin Barosuna 45 numaralı sicille kaydolup, avukatlık mesleğine başladı. 1964-1974 yılları arasında Mersin Baro Başkanlığı görevini yürüten Develi, fiili olarak 72 yıl avukatlık yaptı. - MERSİN