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Sınav stresini Girlevik Şelalesinde attılar

23 dakika önce

Erzincan'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren üniversite adayı öğrenciler, sınav stresini Girlevik Şelalesinde attı.

Sınav stresini Girlevik Şelalesinde attılar, System.String[]
Erzincan'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren üniversite adayı öğrenciler, sınav stresini Girlevik Şelalesinde attı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye genelinde 15-16 Haziran tarihleri arasında 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Erzincan'da da çok sayıda lise son sınıf öğrencisi üniversiteli olabilmek için sınava girdi. Dün ve bugün sınav sonrası öğrenciler aileleriyle birlikte Girlevik Şelalesine gelerek stres attı.

Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu olması ve öğrencilerin akın etmesi dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kentte doğal güzelliğiyle öne çıkan, il merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, 40 metreden dökülen suları ve serin havası ile sınavdan çıkan öğrencilerin ve ailelerinin uğrak yeri oldu. Sıcaklıkların artmasıyla serin yerleri tercih eden vatandaşlar, Girlevik Şelalesi ve çevresinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Muhteşem doğanın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, öğrenciler görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak hafta sonunu en iyi şekilde değerlendiriyor.

Sınavdan çıkıp Girlevik Şelalesinde stres attığı belirten Oya Metin, "Burası çok güzel. İyi vakit geçiriyoruz" dedi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:39 Kaynak: İHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Erzincan, Güncel
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