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Sincan Belediye Başkanı Ercan'ın acı günü

6 saat önce

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu henüz 1 yaşında vefat eden yeğeni Ömer Kerem Dönmez toprağa verildi.

Sincan Belediye Başkanı Ercan'ın acı günü, System.String[]

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu henüz 1 yaşında vefat eden yeğeni Ömer Kerem Dönmez toprağa verildi.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu henüz 1 yaşında vefat eden yeğeni Ömer Kerem Dönmez, kılınan cenaze namazının ardından Cimşit Mezarlığı'na defnedildi. Ercan, cenaze töreninin ardından Yenikent'te taziyeleri kabul etti. Cenazeye Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz, Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Güngör ve Sincan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü İsmail Can Ocak ile ailenin yakınları katıldı. - ANKARA

Murat Ercan, Ankara, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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