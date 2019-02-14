Sincan Belediye Başkanı Ercan Yenikentlilerle Buluştu
2 saat önce
Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan, Yenikent'te esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Sincan
Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan
, Yenikent
'te esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Sincan Belediye Başkanı Ercan, esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ercan, Yenikent'te esnafları gezdikten sonra Yenikent İlksan TOKİ E Adası site sakinleriyle bir araya geldi. Ercan, ziyaretlerinde Sincan'da gerçekleştirilen hizmetler ve seçim çalışmaları hakkında Yenikent esnafıyla istişarelerde bulundu.
Ercan, Yenikent İlksan TOKİ E Adası sitesini de ziyaret etti. Seçim çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendiren Ercan, "Sandıktan zaferle çıkmak için gece gündüz yılmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 31 Mart akşamı hep beraber tarih yazacağımıza inanıyorum" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:45 Kaynak: İHA
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