Son Dakika Haberleri: Sincan Belediye Başkanı Ercan Yenikentlilerle Buluştu

Sincan Belediye Başkanı Ercan Yenikentlilerle Buluştu

2 saat önce

Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan, Yenikent'te esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Sincan Belediye Başkanı Ercan Yenikentlilerle Buluştu, System.String[]
Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan, Yenikent'te esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Sincan Belediye Başkanı Ercan, esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ercan, Yenikent'te esnafları gezdikten sonra Yenikent İlksan TOKİ E Adası site sakinleriyle bir araya geldi. Ercan, ziyaretlerinde Sincan'da gerçekleştirilen hizmetler ve seçim çalışmaları hakkında Yenikent esnafıyla istişarelerde bulundu.

Ercan, Yenikent İlksan TOKİ E Adası sitesini de ziyaret etti. Seçim çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendiren Ercan, "Sandıktan zaferle çıkmak için gece gündüz yılmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 31 Mart akşamı hep beraber tarih yazacağımıza inanıyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

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