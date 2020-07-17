Sincan'da kurban pazarları hazırlandı, kurbanlık satışı başladı - Son Dakika

Sincan'da kurban pazarları hazırlandı, kurbanlık satışı başladı

Sincan Belediyesi, 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'ndan günler önce hazırlıklara başladı.

Sincan Belediyesi, 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'ndan günler önce hazırlıklara başladı. Kurban satış ve kesim alanlarında kontrollü sosyal hayat kurallarına göre önlemler alındı, temizlik ve asfaltlama çalışması yapıldı. Kurban pazarları belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti


Sincan Belediyesi, her bayramda olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı öncesinde de hazırlıklara başladı. Ekipler vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için sahada tam kadro çalışmalara başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çimşit kurban satış ve kesim alanında hummalı bir temizlik yaptı. Vatandaşların zorluk yaşamaması için kurban satış alanında asfalt yama çalışması yapıldı. Kurban satış yerleri de Sincan Kurban Komisyonu gözetiminde kura yöntemi ile vatandaşlara dağıtıldı.


Besici ve satıcıların daha sağlıklı ortamda bulunabilmeleri için Sincan Belediyesi gerekli tüm önlemleri aldı. Sosyal mesafe kuralına göre çadır kurulumu yapıldı. Çadırların arası en az 2 metre mesafe olacak şekilde ayarlandı. Hayvan satış alanının giriş kapıları ve uygun yerlerine Covid-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu afiş ve pankartlar asıldı. Ayrıca giriş ve çıkışlarda kontrol üniteleri kuruldu. Vatandaşların ateş ölçümü yapılarak alana girişleri sağlanıyor. Alanın uygun yerlerine el antiseptiği bulunan stantlar yerleştirildi. Tüm çadırlara sıvı sabun dağıtımı yapıldı. Kesim yerleri ve çadırların dezenfekte işlemi belli aralıklarla devam ediyor. Bayram sonuna kadar devam edecek olan sterilizasyon çalışmalarıyla vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamlarda kesmesi sağlanacak. Veterinerler hayvanların kurban olma özelliğine sahip olup olmadığını kontrol ediyor. Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için de sık sık uyarılar yapılıyor. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sincan'da kurban pazarları hazırlandı, kurbanlık satışı başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:33 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti 15:27 İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:32 Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım 13:04 Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
16:33
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
15:29
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
15:27
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
13:45
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
13:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 16:40:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sincan'da kurban pazarları hazırlandı, kurbanlık satışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]