Sındırgı Belediye Meclisinden İsrail'e kınama - Son Dakika

Sındırgı Belediye Meclisinden İsrail'e kınama

18.05.2021 15:44
Sındırgı Belediye Meclisinden İsrail'e kınama, System.String[]

Sındırgı Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan tüm siyasi partiler Filistin topraklarında düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Sındırgı Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan tüm siyasi partiler Filistin topraklarında düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Sındırgı Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesi, mecliste grubu bulunan partiler Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı. Bu kutlu davada Filistin halkının yanında olduklarını belirttiler.

Masum yüzlerce insanın İsrail tarafından katledildiği vurgulanan bildiride, İsrail'in insanlık suçu işlediği belirtildi. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın bizzat kendisinin okuduğu bildiride, "İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazanmıştır. Sizlerin de bildiği üzere terör devleti İsrail her Ramazan-ı Şerif ayında olduğu gibi bu mübarek Ramazan ayında da Filistin halkına zulmünü artırarak sürdürdü. Şu anda da sürekli hain saldırılarını, masum insanları uçaklardan ve her türlü tahrip gücü yüksek bombardımanlarla sürdürüyor. İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulümden savaş suçu işlemesine, katliamlarını kadın, çocuk ayırmadan sürdürdüklerine varıncaya kadar her türlü zalimliklerini, vahşi tutumlarını şiddetle kınıyoruz. Mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına sebep olarak savaş suçu işlemiştir. Her türlü zalimliklerini, vahşi tutumlarını Sındırgı Belediye Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in saldırgan eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz" denildi. - BALIKESİR

Sındırgı Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
Sındırgı Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
Sındırgı Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
Sındırgı Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
Sındırgı Belediye Meclisinden İsrail'e kınama

Filistin, Sındırgı, İsrail, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sındırgı Belediye Meclisinden İsrail'e kınama - Son Dakika


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