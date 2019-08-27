Sındırgı'da dam küle döndü
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Pürsünler kırsal mahallesinde sabaha karşı meydana gelen yangında bir evin damı tamamen yandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:21 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Pürsünler kırsal mahallesinde sabaha karşı meydana gelen yangında bir evin damı tamamen yandı.
Sabaha karşı sebebi henüz belirlemeyen yangında Pürsünler kırsal mahallesindeki bir evin damı kullanılamaz hale geldi. Ev sahibinin yangını fark etmesi üzerine hayvanlar tahliye edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden ve başka bir yere sıçramadan söndürüldü. - BALIKESİR
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