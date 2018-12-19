Sındırgı'da Meydanlar ve Sokaklar Güzelleşiyor

1950'li yıllardan bu yana süregelen içe suyu hattı ve kanalizasyon problemin çözüme kavuşturulması için ilçe genelinde yürütülen çalışmalar vatandaşlara çeşitli sıkıntılar yaşatmıştı.

Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde ise parke taşı döşeme ve asfalt çalışmaları hız kazandı. Geçici tamirat çalışmalarının yanında ana arterlerde ve sokaklarda yenileme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Projelendirilen bölgelerde kaldırım ve yollarda yapılan parke taşı döşeme çalışmaları ile ilçe yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Yenileme ve tamirat çalışmalarının yanında konumlandırılan banklar ve yeşillendirme çalışmaları ile cadde ve sokaklar daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalar vatandaşların da beğenisini topluyor.

Kamulaştırma sonucu Cumhuriyet Meydanında bulunan binanın yıkımı sonrasında yapılan düzenleme çalışması ile araç parkı için cepler çoğaltılırken vatandaşların soluklanacağı alanlar da oluşturuldu.Yerleştirilen bank ve saksılar ile meydana yeni bir soluk geldi. Belirli alanlarda gerçekleştirilen çalışmaların meydanın tamamına yayılacağı belirtildi. Vatandaşlar için sorun oluşturan alanlarda da revizyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yer altını bitirdik artık makyaj zamanı diyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " İlçemizin en önemli sorunlarından biri alt yapıydı. Alt yapıyı önemli ölçüde tamamladık. Artık tatlı dokunuşlarla çevremizi güzelleştiriyoruz. İlçemizin vitrini Cumhuriyet Meydanı düzenleme çalışmalarının ikinci etabı da hemen hemen tamamlandı. Artık güzelliklerimizi ortaya çıkarma zamanı. Meydanlarımızı güzelleştiriyoruz. Bunun yanında İmam Hatip Lisesinden başlayarak Kocakonak mahallemizde kaldırım düzenleme çalışmalarımız da devam ediyor. Aynı zamanda şehir içinde birçok noktada tamirat ve döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaları yerinde inceliyor, vatandaşlarımızın, esnaflarımızın talebine göre şekillendiriyoruz. Tabi çalışmalarımızı yürütürken geçici mağduriyetler de yaşanıyor. Vatandaşlarımıza anlayışı için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza katkılarından dolayı büyük şehir belediyemize, esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." Dedi.

Kırsal'da da Vatandaşlarımızın Ayağı Çamura Değmeyecek

Geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkarılan 400.000 metrekarelik parke taşı ihalesi ile kırsal mahallerimizde hummalı bir çalışma başlatılmıştı. BASKİ ile işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde alt yapı, kanalizasyon ve içme suyu hattı problemi giderilen mahallelerimizde kilit parke taşı döşeme işlerinin %90a yakını tamamlanırken kalan kısımlarda çalışmalar program dâhilinde devam ediyor.