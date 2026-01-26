Sındırgı'daki Sarsıntıların Psikolojik Etkileri - Son Dakika
Sındırgı'daki Sarsıntıların Psikolojik Etkileri

26.01.2026 16:59
Uzman Gamze Aydın, sürekli depremlerin toplumsal bilinç ve dayanıklılık gerektirdiğini belirtti.

SON aylarda Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen sarsıntılar, toplumda fiziksel ve duygusal yorgunluğa yol açmaya başlayacağını belirten Afet Yönetimi Uzmanı Gamze Aydın, "Her sarsıntıda kısa süreli panik ortamı yaşanırken, zamanla bu süreç günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Bu süreçte bireylerin duygusal değişimleri doğru yönlendirmesi gerekir. Çünkü afet bilinci yalnızca bilgiyi değil, afet anındaki duygusal dayanıklılığı koruyabilmek ile ilgilidir" dedi.

Esenyurt Üniversitesi Afet Yönetimi Uzmanı Gamze Aydın, "Sürekli sarsıntılara ve uyarılara maruz kalan bireyler, başlangıçta oldukça dikkatli davranır. Ancak zamanla bu temkin kabullenmeye bırakır. Bu süreçte bireylerin duygusal değişimleri doğru yönlendirmesi gerekir. Çünkü afet bilinci yalnızca bilgiyi değil, afet anındaki duygusal dayanıklılığı koruyabilmek ile ilgilidir" diye konuştu.

Aydın, sürekli korku içerisinde yaşamak yerine toplumun afetlere karşı duyarlılığının korunması ve hazırlığa teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Afet yönetimi paniği değil, planlı ve duyarlı yaşamayı öğretmelidir" ifadelerini kullandı.

Tekrarlanan depremlerin bireylerde endişe yaratmasının doğal olduğunu belirten Aydın, doğru yönetilen bir sürecin toplumun afetlere karşı dayanıklılığını artırabileceğini söyledi. Aydın, "Tekrarlanan depremler birer uyarıdır. Bu uyarılar toplumun afet gerçeğini diri tutar. Eğitimler, bilinçlendirme faaliyetleri ve yerel bilgilendirmelerle bireyler korkmak yerine afetlere hazırlıklı olmayı öğrenebilir. Bu süreçte kurumlara, yerel yönetimlere ve afet yönetimi uzmanlarına önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

Afet bilincinin sürdürülebilir olmasının hayati önem taşıdığını belirten Aydın, "Toplumun büyük bir kısmı afet riskinin farkında. Bizim hedefimiz, bu farkındalığı kısa süreli değil, kalıcı bir afet kültürüne dönüştürmek. Afetlere hazırlıklı olmak, yalnızca afet anındaki bir refleks değil, yaşamın her alanına yerleşmiş bir yaşam biçimi olmalıdır" dedi.

Aydın, Sındırgı'da yaşanan depremler, afetlere karşı bilinçli bir toplumun en güçlü afet yönetimi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: DHA

