SİNEMA - Son Dakika

SİNEMA

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek. Fransız yönetmen Julia Ducournau'nun 2021 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan "Titane" adlı filmi, Türk izleyicisi ile buluşacak. Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier, Lais Salameh ve Myriem Akheddiou'nun başrollerinde yer aldığı bilim kurgu ve gerilim ağırlıklı film; yıllar önce kaybolduğu iddia edilen bir adamın ortaya çıkmasıyla yaşananları konu ediyor.

Son Dakika

Dövdü, kurşunladı, hapse atıldı ama yine uslanmadı! Şimdi de ustura ile yüzünü yaraladı!

Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktılar

Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü

Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı

Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir

Profesör Taşova'dan Omicron varyantı için korkutan sözler: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek

Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!

MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi