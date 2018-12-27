Sinema - "Börü"

Dağ serisinin arkasındaki isim olan Alper Çağlar'ın senaryosuna imza attığı Börü, 15 Temmuz gecesi Börü isimli Polis Özel Harekat timinin yaşadıklarını anlatıyor.

Dağ serisinin arkasındaki isim olan Alper Çağlar'ın senaryosuna imza attığı Börü, 15 Temmuz gecesi Börü isimli Polis Özel Harekat timinin yaşadıklarını anlatıyor.



Filmde, 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire başkanlığı bombalandıktan sonra, kendileri için kabus gibi bir gece boyunca mücadele etmeyi seçen; yaralarına, acılarına ve imkansızlıklara rağmen görevlerini yapan Ankara'daki Polis Özel Harekat taarruz timi Börü'nün hikayesi anlatılıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Bireysel Emeklilik Sisteminde Yeni Düzenleme: Cayma Hakkını Kullananlar Yeniden Dahil Edilecek

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle 3 İle Yeni Vali Atandı, 9 İlin Emniyet Müdürü Değişti

Taksici, Piyanist Anjelika Akbar'ı Turist Sanıp Dolandırmaya Çalıştı

Bakanlık Harekete Geçti! Kağıt Toplayıcıları Artık Üniforma Giyerek Çalışacak