Son Dakika Haberleri: Sinema - "Börü"

Sinema - "Börü"

5 dakika önce

Dağ serisinin arkasındaki isim olan Alper Çağlar'ın senaryosuna imza attığı Börü, 15 Temmuz gecesi Börü isimli Polis Özel Harekat timinin yaşadıklarını anlatıyor.

Sinema -
Dağ serisinin arkasındaki isim olan Alper Çağlar'ın senaryosuna imza attığı Börü, 15 Temmuz gecesi Börü isimli Polis Özel Harekat timinin yaşadıklarını anlatıyor.

Filmde, 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire başkanlığı bombalandıktan sonra, kendileri için kabus gibi bir gece boyunca mücadele etmeyi seçen; yaralarına, acılarına ve imkansızlıklara rağmen görevlerini yapan Ankara'daki Polis Özel Harekat taarruz timi Börü'nün hikayesi anlatılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:03 Kaynak: AA

Alper Çağlar, Börü, Güncel
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