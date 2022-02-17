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Sinema - Hollywood'lu Türk - Son Dakika

Sinema - Hollywood'lu Türk

17.02.2022 11:11

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

" Hollywood'lu Türk"

Haftanın bir diğer yerli komedi filmi de Murat Ünal'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Hollywood'lu Türk" adlı yapım olacak.

Filmin konusu ise özetle şöyle:

"Büyük rollerde oynamanın hayalini kuran Alper'e ufak tefek roller dışında teklif gelmez. Bu sırada Alper, Sophie adında genç bir kadınla tanışır. Alper'le pek ilgilenmeyen Sophie'nın güzel sanatlara başvurmak için çekeceği video için İtalyan birine ihtiyacı vardır. Bunu öğrenen Alper, bu durumdan faydalanmaya karar verir. Bir İtalyan gibi davranmaya başlayan Alper bu sayede hem demo sahibi olacak hem de Sophie'nin dikkatini çekebilecektir. Alper'den Alberto'ya dönüşen genç adam bu süreçte kendisini beklenmedik durumların içinde bulur."

Sinema - Hollywood'lu Türk
Sinema - Hollywood'lu Türk
Sinema - Hollywood'lu Türk

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Hollywood, Türkiye, Film, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema - Hollywood'lu Türk - Son Dakika


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