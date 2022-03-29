Singapur Başbakanı ile bir araya gelen Biden'dan "açık ve özgür Hint-Pasifik" vurgusu - Son Dakika
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Singapur Başbakanı ile bir araya gelen Biden'dan "açık ve özgür Hint-Pasifik" vurgusu

29.03.2022 21:17
Singapur Başbakanı ile bir araya gelen Biden'dan "açık ve özgür Hint-Pasifik" vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile yaptığı görüşme sonrası birlik mesajı vererek, "açık ve özgür bir Hint Pasifik bölgesi" vurgusu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile yaptığı görüşme sonrası birlik mesajı vererek, "açık ve özgür bir Hint Pasifik bölgesi" vurgusu yaptı.

Biden görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında, Singapur ve ABD arasındaki ortaklığın önemli olduğunu ve iki ülke arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Açık ve özgür bir Hint Pasifik" için taahhütlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Biden, gelecek aylarda Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü (ASEAN) liderlerini Washington'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Çin başta olmak üzere Hint Pasifik bölgesindeki endişe konularını ele aldıklarını aktaran Biden, " Kuzey Kore'nin bölgede istikrarı bozucu balistik füze denemelerinden duyduğumuz endişeyi ve bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olduğunu dile getirdik. Kuzey Kore'yi daha fazla provokasyondan kaçınmaya ve ciddi bir diplomasi için müzakere masasına dönmeye davet ettik." diye konuştu.

Myanmar'da geçen yıl yaşanan darbenin ardından yaşanan insani krizi de ele aldıklarını belirten Biden, "Myanmar'da devam eden şiddet olaylarını kınıyoruz." dedi.

"Bu savaş, temel uluslararası ilkelere karşı bir saldırıdır"

Ukrayna'daki savaşı da ele aldıklarını belirten Biden, şunları kaydetti:

"Putin'in savaşının sadece Avrupa'da değil tüm bölgelerde kabul edilemez olduğu açık ve nettir. Bu savaş, temel uluslararası ilkelere karşı bir saldırıdır ve dünyanın her yerinde barış ve güvenliği tehlikeyi atmaktadır. ABD ve Singapur, tüm ülkelere boyutları ne olursa olsun haklarının küresel sahnede eşit olduğu mesajını vermektedir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Singapur Başbakanı ile bir araya gelen Biden'dan 'açık ve özgür Hint-Pasifik' vurgusu - Son Dakika


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