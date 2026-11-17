Antalya’da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, Singapur’un genç iklim liderlerinin katılımıyla Türkiye ve Singapur arasında bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımı için yeni fırsatlar yaratıyor.

Singapur’un resmî COP31 gençlik delegasyonu, Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanlığı (MSE), Ulusal İklim Değişikliği Sekretaryası (NCCS) ve Ulusal Gençlik Konseyi (NYC) tarafından ortaklaşa düzenlenen İklim Alanında Gençlik Gelişim Programı’na (Climate Youth Development Programme – CYDP) katılan gençlerden oluşuyor. Genç delegeler, seçili iklim müzakerelerini takip ediyor, politika yapıcılar ve uzmanlarla bir araya geliyor, Singapur ve ASEAN pavilyonlarında programlar düzenleyecek ve farklı ülkelerin iklim politikalarını inceliyor.

Singapur’un COP31 gençlik delegasyonu üyeleri, benzer ilgi alanlarına sahip akranlarıyla bağlantılarını genişletmek ve iklim eylemine yönelik küresel diplomasiyi yakından tanımak amacıyla COP31’de programlar düzenleyecek ve çeşitli programlara katılıyor. Ayrıca, özel olarak hazırlanan saha programı kapsamında yerel düzeyde karşılaşılan sorunları ve iklim çözümlerini inceliyorlar. Bu kapsamda biyolojik çeşitlilik ve Green Flag Park standartlarını incelemek üzere Atatürk Kültür Parkı’na, kurakçıl peyzaj uygulamalarını gözlemlemek üzere Beachpark ve Boğaçayı’na teknik ziyaretler gerçekleştirilecek. Kentsel ısı adası etkisini azaltmak amacıyla cadde ağaçlarında yatay budama ve otomatik sulama uygulamalarının hayata geçirildiği alanlar da ziyaret edilecek.

Genç delegeler ayrıca Singapur Pavilyonu’nda dört etkileşimli program düzenliyor. Bu programlarda, “Human Library” oturumları aracılığıyla yerel girişimlerin sürdürülmesi ve gençlerin öncülük ettiği çalışmaların ölçeğinin büyütülmesi, iklim ortaklıklarının geliştirilmesi ve uyarlanmış Kawa (nehir) modeliyle toplumsal dayanıklılığın güçlendirilmesi ele alınıyor. Bunun yanı sıra delegeler, ASEAN Pavilyonu’nda bölgedeki gençleri bir araya getirecek bir programın ortak düzenleyicileri arasında yer alıyor. Program kapsamında iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltımı üzerine görüş alışverişinde bulunuluyor, ASEAN Gençlik Uyum Eylem Gündemi (ASEAN Youth Action Agenda for Adaptation) birlikte hazırlanacak ve karbon piyasası mekanizmalarına ilişkin bir gençlik politika notu yayımlanacak.

Gençlere iklim politikalarının oluşturulmasında aktif rol veren model

CYDP, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına güçlü bir ilgi duyan 18-35 yaş arasındaki gençleri bir araya getiriyor. Katılımcılar program aracılığıyla bilgi birikimlerini ve sosyal becerilerini geliştiriyor, önemli etkinliklere ve diyaloglara katılma olanağı buluyor, benzer ilgi alanlarına sahip akranlarıyla bağlantı kurarak yerel girişimlerde iş birliği yapıyor ve kendi topluluklarında iklim konularına ilişkin farkındalığı artırıyor.

Katılımcılar ayrıca saha ziyaretleri, uygulamalı öğrenme faaliyetleri ve kamu kurumları ile politika yapıcılarla bir araya gelme fırsatları sayesinde çeşitli çevre ve sürdürülebilirlik konularını yakından tanıyor. Bu deneyimler, gıda güvenliği, atık yönetimi, biyolojik çeşitlilik ve yeşil altyapı gibi konuları daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olurken, iklim ve sürdürülebilirlik konularındaki görüşlerini paylaşabilecekleri platformlar da sunuyor.

Programın öne çıkan özelliklerinden biri de gençleri kamu kurumları ve politika yapıcılarla doğrudan bir araya getirmesi. COP31 katılımı, gençlerin kendi projelerinde karşılaştıkları sorunları uluslararası iklim politikalarıyla birlikte değerlendirmelerine olanak tanıyor. Böylece Singapurlu genç delegeler diğer ülkelerin uygulamalarını yerinde gözlemleme, uzmanlarla görüş alışverişinde bulunma ve çözümlerin farklı toplumsal ve ekonomik koşullara nasıl uyarlanabileceğine ilişkin yeni perspektifler kazanma fırsatı sunuyor. Bu yönüyle COP31, yalnızca diplomatik müzakerelerin yürütüldüğü bir platform değil, aynı zamanda yerel girişimlerle küresel iklim hedefleri arasında bağ kuran uygulamalı bir öğrenme ortamı olarak öne çıkıyor.

Türkiye-Singapur ilişkilerinde iklim eylemi için ortak zemin

Türkiye ve Singapur arasındaki ilişkiler, iklim eylemi ve sürdürülebilirlik alanlarındaki potansiyel iş birlikleri için önemli bir diplomatik ve ekonomik zemin oluşturuyor. İki ülke arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması, ekonomik ilişkilerin temelini oluştururken, bilimsel araştırma ve eğitim alanlarında da geçmişe dayanan iş birliği girişimleri var. Bu mevcut ilişkiler, sürdürülebilirlik ve iklim teknolojileri alanlarında bilgi paylaşımının geliştirilmesi için değerli bir temel sunuyor.

COP31 ise iki ülkenin farklı alanlardaki deneyimlerini bir araya getirmesi, yenilikçi uygulamaları değerlendirmesi ve gelecekteki iş birliği fırsatlarını ele alması açısından önemli bir uluslararası buluşma niteliği taşıyor.