Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi. Bu kişiler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı 'na götürülecek.

Kaynak: AA

Pehlivanköy, Kırklareli, Afganistan, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi - Son Dakika

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