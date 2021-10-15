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Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı - Son Dakika

Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı

15.10.2021 11:05

Denizli'de alkollü olduğu belirlenen genç kadın, yere düşen erkek arkadaşının üzerinden otomobille geçti. Kafası ezilen talihsiz adam korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Çiftin kıskançlık yüzünden kavga ettikleri, erkek arkadaşın otomobille üzerinden geçerek öldüren kadının sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Denizli'de Dilek Düşçü, eğlence dönüşü sevgilisi Murat Avcı'yla tartıştı. Genç kadın, bu sırada araçtan inen adamı yere düşürerek cipiyle iki kez üzerinden geçti. Avcı feci şekilde ölürken, 'kaza oldu' diyen kadının yalanını ise kamera görüntüleri ortaya çıkardı.

Olay önceki gün Denizli'de yaşandı. İkili arasında tartışma çıktı. Sonrasında otomobilden inen Murat Avcı, kapısından tuttuğu aracın hareket etmesiyle yerde sürüklenmeye başladı. Onun düştüğünü gören kadın ise önce geri geri gelerek, ardından tekrar ileriye giderek iki kez erkek arkadaşı Murat Avcı'nın kafasının üzerinden geçti.

Erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin altından kıskançlık çıktı

POLİSİ KANDIRMAK İSTEDİ

Aracından indikten sonra sevgilisini feci halde gören kadının çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Cinayet Masası polislerinin ifadesini aldıkları Dilek Düşçü, kavga ederken araçtan inen Avcı'yı fark edemeyerek ezdiğini söyledi. Ancak güvenlik kameralarında, genç kadının araca tutunan Avcı'yı birkaç metre sürüklediği, ardından iki kez bilinçli olarak üzerinden geçtiği görüldü. Bunun üzerine Dilek Düşçü cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Avcı'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin altından kıskançlık çıktı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Kuşçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevkinde kendisine yöneltilen soruları cevaplamazken, yüzünü kapatması dikkatlerden kaçmadı. 2,09 promil alkollü olduğu anlaşılan Kuşçu'nun emniyetteki ifadesinde ise alkolün etkisiyle olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Kuşçu, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin altından kıskançlık çıktı

KAVGANIN NEDENİ KISKANÇLIK

Korkunç olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çiftin kıskançlık yüzünden kavga ettikleri, erkek arkadaşın otomobille üzerinden geçerek öldüren kadının sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı

Murat Avcı, Cinayet, Denizli, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı - Son Dakika
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