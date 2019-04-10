Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkıyat Devam Ediyor

Sınıra Askeri Sevkıyat Devam Ediyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Sınıra Askeri Sevkıyat Devam Ediyor, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen, komandoları taşıyan çok sayıda zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:52 Kaynak: İHA
Hatay, Komando, TSK, Suriye, Güncel
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