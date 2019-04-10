Sınıra Askeri Sevkıyat Devam Ediyor
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:52 Kaynak: İHA
(TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay
'a ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen, komandoları taşıyan çok sayıda zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan
ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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