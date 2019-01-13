Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor
1 saat önce
Sınıra askeri sevkiyat sürüyorHATAY - Hatay sınırına çeşitli birliklerden çok sayıda tank, mühimmat ve askeri personel sevk edildi.
Sınıra askeri sevkiyat sürüyor
HATAY - Hatay
sınırına çeşitli birliklerden çok sayıda tank, mühimmat ve askeri personel sevk edildi. Suriye
sınırında bulunan askeri birliklere sevk edilmek üzere çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda tank, mühimmat ve askeri personel, Kırıkhan
ilçesinden geçti. Daha sonra Reyhanlı
ilçesinden geçerek Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket eden askeri sevkiyatın sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:03 Kaynak: İHA
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