Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor

Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor

1 saat önce

Sınıra askeri sevkiyat sürüyorHATAY - Hatay sınırına çeşitli birliklerden çok sayıda tank, mühimmat ve askeri personel sevk edildi.

Sınıra askeri sevkiyat sürüyor

HATAY - Hatay sınırına çeşitli birliklerden çok sayıda tank, mühimmat ve askeri personel sevk edildi.
Suriye sınırında bulunan askeri birliklere sevk edilmek üzere çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda tank, mühimmat ve askeri personel, Kırıkhan ilçesinden geçti. Daha sonra Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket eden askeri sevkiyatın sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:03 Kaynak: İHA

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