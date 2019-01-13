Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor

Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor

1 saat önce

Hatay sınırına çeşitli birliklerden çok sayıda tank, mühimmat ve askeri personel sevk edildi.

Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor, System.String[]
Hatay sınırına çeşitli birliklerden çok sayıda tank, mühimmat ve askeri personel sevk edildi.

Suriye sınırında bulunan askeri birliklere sevk edilmek üzere çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda tank, mühimmat ve askeri personel, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Askeri sevkiyatın sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:08 Kaynak: İHA

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