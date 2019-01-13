Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor
1 saat önce
Hatay sınırına çeşitli birliklerden çok sayıda tank, mühimmat ve askeri personel sevk edildi.
Hatay
sınırına çeşitli birliklerden çok sayıda tank, mühimmat ve askeri personel sevk edildi. Suriye
sınırında bulunan askeri birliklere sevk edilmek üzere çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda tank, mühimmat ve askeri personel, Kırıkhan
ve Reyhanlı
ilçesinden geçerek Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Askeri sevkiyatın sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi. - HATAY
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:08 Kaynak: İHA
Hurdacıda Kesilen Tanktan Yayılan Koku Mahalleliyi Sokağa Döktü
6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım
Çin'in İslam Planı Ortaya Çıktı! 'Ülkeye Uygun' Müslüman Yetiştiriyorlar
ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler