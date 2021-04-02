Sınırda 600 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Sınırda 600 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi
02.04.2021 14:22
Kilis'in Elbeyli ilçesinde Çobanbey Gümrük görevlileri tarafından Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan otomobilde yapılan aramada, 600 bin TL değerinde 125 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde Çobanbey Gümrük görevlileri tarafından Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan otomobilde yapılan aramada, 600 bin TL değerinde 125 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir otomobili durdurdu. Otomobilin yakıt deposuna yapılan aramada, 600 bin TL değerinde 125 adet cep telefonu ele geçirildi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınmasını müteakip adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KİLİS
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