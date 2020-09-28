Sınırda Ermenistan protestosu - Son Dakika

IĞDIR'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ı sınır kapısında protesto etti.

Iğdırlı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan'a sınır olan Alican köyünde ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla basın açıklaması yaptı. Genel Başkanı Göksel Gülbey, saldırıları sebebiyle Ermenistan'ı kınayarak, "Iğdırlı sivil toplum kuruluşları ve ASİMDER olarak Ermenistan'ın yapmış olduğu hukuksuz saldırıyı kınıyoruz. Ermenistan 27 yıldır işgal ettiği Azerbaycan Karabağ topraklarını terk etmesi gerekirken, bir de taciz etmektedir. Agit Minsk grubu ülkelerinin Ermenistan'ın işgalci olduğu yönünde karar almasına rağmen Ermenistan bu kararları hiçe sayıyor. Ermenistan Azerbaycanlı sivil halkı öldürerek terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir. Iğdırlı sivil toplum kuruluşları Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olduğumuzu göstermek için Ermenistan sınırına gelerek protesto ettik. Ermenistan'ın yaptığı bu haksız işgal ve saldırıdan dolayı kınıyoruz" dedi.