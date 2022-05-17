Sınırda göçmenleri alıkoyarak fidye isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sınırda göçmenleri alıkoyarak fidye isteyen şüpheli yakalandı

17.05.2022 13:24

- Sınırda göçmenleri alıkoyarak fidye isteyen şüpheli yakalandı Van'ın İran İslam Cumhuriyeti sınırlarından yasadışı yollarla ülkemize giriş yapan ve ekonomik durumu iyi seviyede olan düzensiz göçmenleri darp ederek alıkoyan ve ailelerinden fidye isteyen şüpheli yakalandı.

- Sınırda göçmenleri alıkoyarak fidye isteyen şüpheli yakalandı

VAN - Van'ın İran İslam Cumhuriyeti sınırlarından yasadışı yollarla ülkemize giriş yapan ve ekonomik durumu iyi seviyede olan düzensiz göçmenleri darp ederek alıkoyan ve ailelerinden fidye isteyen şüpheli yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti sınırlarından yasadışı yollarla ülkemize giriş yapan ve ekonomik durumu iyi seviyede olan düzensiz göçmenleri cebir, şiddet, şantaj yoluyla alıkoyan ve göçmen ailelerinden göçmenleri serbest bırakma karşılığında fidye isteyen S.A. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "13 Mayıs 2022 günü saat 11.00 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri tarafından S.A. isimli şahıs tespit edilerek ikamet adresinde yakalanmıştır. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Sınırda göçmenleri alıkoyarak fidye isteyen şüpheli yakalandı
Sınırda göçmenleri alıkoyarak fidye isteyen şüpheli yakalandı

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Düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye isteyen kişi tutuklandı Düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye isteyen kişi tutuklandı Son dakika haberi... KAÇAK GÖÇMENLERİ ALIKOYUP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Son dakika haberi... KAÇAK GÖÇMENLERİ ALIKOYUP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sınırda göçmenleri alıkoyarak fidye isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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